جالا فهمي.. تزوجت موسيقار كبير ولهذا السبب أضربت عن الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 6 نوفمبر 1962، ولدت الفنانة جالا فهمي، التي حققت نجومية كبيرة في سينما التسعينات.

عائلة فنية

تنتمي جالا فهمي لعائلة فنية، فوالدها هو المخرج الكبير أشرف فهمي، وشقيقها لأمها الموسيقار عمرو سليم، وشقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي.

وبحكم تنقلها وسفرها في طفولتها للعديد من البلدان أتقنت العديد من اللغات وهي الأسبانية، الإنجليزية، والفرنسية.

بداية فنية

بدأت جالا فهمي مسيرتها الفنية عام 1988، وقدمت دورا صغيرا في فيلم "يوم حلو ويوم مر" أمام النجمة فاتن حمامة.

انطلاق مسيرتها الفنية

شاركت "جالا" بعدها بعامين في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية" وبعدها قدمت أدوارا عديدة في السينما والتليفزيون.

أبرز أعمالها

في التليفزيون قدمت 3 تجارب بالإضافة لـ "ليالي الحلمية" وهي: "الوسية"، "أحلام العمر"، "زمن الحب الضائع".

بينما جاءت شهرتها الحقيقية في السينما، إذ قدمت عدد من الأعمال من بينها: "إعدام قاضي"، "كيد العوالم"، "الحب في طابا"، "بنات في ورطة"، "الجينز"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، "بيتزا بيتزا"، "كلام الليل"، "جالا جالا".

وفي المسرح قدمت 3 مسرحيات فقط هي: "ولعها شعللها"، "نقول إيه"، "كرنب زبادي".

آخر أعمالها

كان آخر أعمال الفنانة جالا فهمي فيلم "أول مرة تحب يا قلبي"، والذي عرض عام 2003 لتبتعد "جالا" بعدها عن الفن.

حياتها الخاصة

تزوجت جالا فهمي 4 مرات، ولعل أبرز زيجاتها هي زواجها من الموسيقار الكبير عمر خيرت إذ ارتبطت به وهي لا تزال في العشرين من عمرها، وهو والد نجلها الوحيد "عمر".

أضربت عن الطعام

عام 2008 أضربت الفنانة جالا فهمي عن الطعام، بعد فشلها في الحصول على ميراث والدها المخرج أشرف فهمي، الذي يقدر بنحو 16 فيلما، باع "فهمي" من 6 أفلام، وتنازل عن 4 منها، والباقي كان من حق الورثة ومن بينهم جالا.

وفاتها

رحلت الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما بعد إصابتها بأزمة قلبية نقلت على إثرها المستشفى، بحسب ما صرح وقتها نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.