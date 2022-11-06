هشام خرما: فخور بوضع موسيقى مؤتمر المناخ واستعنت بمطربة عالمية لهذا السبب‬ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب المؤلف الموسيقي هشام خرما، عن فخره بوضع الموسيقى الافتتاحية لمؤتمر المناخ COP 27، الذي بدأت فعالياته في مدينة شرم الشيخ، صباح اليوم الأحد 6 نوفمبر، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والرؤساء والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.

خرما، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس وضع الموسيقى بالمؤتمر العالمي، الذي يقام تحت رعاية وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة.

هشام خرما، قال: "فخور جدا باختياري للمشاركة بمؤلفاتي في مؤتمر عالمي بهذه الأهمية، خاصةً في الدورة التي تستضيفها بلدي مصر".

وتابع: "من شهرين، عرضت علي فكرة تأليف المقطوعة الرئيسية للمؤتمر، وكذلك الموسيقى التصويرية للفيلم الافتتاحي، وحاولت تقديم موسيقى عالمية الطابع، ولكن في نفس الوقت يكون فيها بصمة مصرية، فاستخدمت آلات العود والكولة، وتولى العزف عليها عازفين من مصر".

وأضاف: "التوزيع الموسيقي مزيج من الاوركيسترالي، والاليكترونيك، وتم تسجيل الوتريات والصوت خارج مصر".

وعن مشاركة المطربة العالمية "كلارا سوليس - Clara Sorace"، يقول: " كلارا مطربة كورال بالعديد من الأفلام والمسلسلات، وقدمت الموسيقى التصويرية الغنائية للعبة الشهيرة Assassin’s Creed Valhalla، وشاركت أيضًا بصوتها في المسلسل الشهير La Casa de Papel، ووجدت أن أدائها الصوتي مع بصمة الأصوات الشرقية ممكن تكون جديدة".

هشام خرما هو موسيقار مصري عالمي، عاش حياته ما بين ميامي وهامبورج ودبي، درس الإخراج الفني في مدرسة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأثّر بالثقافات المختلفة والتي انعكست على موسيقاه، ليُطلق أول ألبوماته بعنوان First Voyage عام 2010 مع Virgin Megastore و Hybrid records، ثم تعاون مع الموسيقار العالمي يانّي – Yanni والموسيقار التركي كان أتيلا - Can Atilla في ألبوم بعنوان "Arabesque – أرابسك" بعد دعوة شركة Sony Music له لتمثيل مصر.

وقدّم خرما، العديد من الألبومات الناجحة مثل اليقين (2016)، كن (2019)، كما عزف الموسيقى التصويرية لافتتاح فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية والتي انطلقت في شرم الشيخ 2018.