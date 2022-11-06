هند متولي عن "المقابلة": أهتم بالأزمات النفسية التي تقاومها السيدات ولا ينتبه لها المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المخرجة هند متولي للمنافسة بفيلمها الروائي القصير "المقابلة" وذلك في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

عن الفيلم صرّحت المخرجة هند متولي في بيان صحفي "دائمًا ما كنت مهتمة بالأزمات النفسية التي تعاني منها السيدات ولا ينتبه لها المجتمع وخصوصًا حالات الاكتئاب والانتحار، فالعديد من جيل الأمهات في الفترة الحالية لا يعرف الكثير عن الأمراض النفسية وينظرون إلى الاكتئاب كأنه أمر محرج.. وأردت تسليط الضوء على هذا الموضوع في فيلمي المقابلة".

كما عبّرت سارة عبدالرحمن بطلة الفيلم عما لفت انتباهها في شخصية نادية "ما جذبني في شخصية نادية هو إحساسها بالكبت لأنها لم تحقق شيئًا في حياتها، لذلك تقع في الحيرة بعد حصولها أخيرًا على فرصة لا تعرف متى ستتكرر مرة أخرى".

وتدور أحداث الفيلم حول نادية، والتي تقع بين خيارين كلاهما صعب، الأول رعاية والدتها التي تعاني من اكتئاب انتحاري، أو حضور مقابلة عمل والتي يمكنها أن تغير حياتها وحياة أسرتها للأفضل. ويقوم ببطولة الفيلم الممثلتان سارة عبدالرحمن وهدى شحاتة، مدير تصوير كمال سامي، مونتاج باهر رشيد، مصمم الصوت مصطفى شعبان، مهندس ديكور عاصم علي، مصممة ملابس هبة حسني، تصحيح ألوان كريم ميرا، إنتاج نورا الخطيب، منتج مشارك يونس مدحت، تأليف وإخراج هند متولي.

هند متولي هي مخرجة مصرية، أكملت دراسة الإخراج بأكاديمية نيويورك للأفلام لمدة عام، كما حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج والإخراج السينمائي من مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا حيث ركزت على دراسة الكتابة والإخراج.