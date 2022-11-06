ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة تعرضها للضرب بعد انتشار فيديو أثار قلق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب حقيقة ظهورها بكدمات في وجهها وتعرضها للضرب، بعد نشر فيديو لها على حسابها بموقع "تيك توك".

ونشرت هنا مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على "تيك توك"، قالت فيه: "هاي، لكل الناس اللي فاكرين إن حد ضربني في الفيديو اللي عينيا كانت وارمة فيه، دا كان كله ميك أب للهالوين".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو "تيك توك" ظهرت فيه ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب وكأنها مصابة بكدمة في عينها، وهي تردد كلمات إحدى الأغاني الأجنبية.

وتساءل أحد متابعي ابنة الفنانة شيرين: "هل ده بجد ولا ميكب عشان الهالوين؟"، وكتب متابع آخر: "هي أكيد بتوصل رسالة إن مامتها عاملة إزاي دلوقتي؟".

وتبين أن مقطع الفيديو تم نشره منذ 4 أيام، ولكن أعيد تداوله من جديد.

يذكر أن "هنا" ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب شاركت مقطع فيديو رفقة والدها الملحن محمد مصطفى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وعلق الجمهور على مقطع الفيديو "إن شاء الله يرجعوا لبعض"، وعلق آخر: "ربنا يحفظكم لبعض".