“مات في حضني وراح في 5 دقايق” .. سحر رامي تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسين الإمام

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:58 مساءً - كشفت الفنانة سحر رامي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الفنان الراحل حسين الإمام الذي وافته المنية في عام 2014 بشكل مفاجئ .

روت سحر رامي خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز أن يوم وفاة حسين الإمام كانا مجتمعان مع مجموعة من أصدقائهما في منزلهما للاحتفال بعيد ميلادها وأثناء ذلك صعد للاستحمام .

تابعت: “اتأخر في الحمام وقولت لا يكون اتحبس هطلع اشوفه، طلعت بقوله حسين انت في الحمام قالي آه افتحي أحسن مش قادر آخد نفسي .. فتحت ووقع عليا وعلى السرير وفي 5 دقايق راح وكنت انا منهارة وبزعق وبصوت” .

أضافت “رامي”: “طلعولي بقى من تحت أصحابي اللي كانوا موجودين ومقدرناش نعمل حاجة .. مكنش فيه حاجة خالص وزي الفل” .

وعن سبب وفاة حسين الإمام قالت: “التشخيص الدكتور قالي جلطة مفاجئة في الشريان التاجي متتلحقش غير بحقنة الأدرينالين بتتاخد في القلب في خلال 10 دقايق وبيكون في المستشفى واحنا كنا في الطريق الصحراوي فمكنش ممكن تتلحق ولو اتلحقت بتسيب أثر ممكن يبقى مشلول أو أعمى” .

وأشارت سحر رامي إلى أنها لا ترى أن ما حدث مع زوجها الراحل بسبب “العين أو الحسد” تجاه علاقتهما ببعضهما البعض وقصة حبهما، مؤكدة على أنه مقدرا له الوفاة بهذه الطريقة وفي هذا الوقت ولا شئ يمنع ذلك وأنها عاشت حياة طبيعية معه بعيدا عن أي شئ .