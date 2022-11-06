غادة عبد الرازق لهيفاء وهبي: “خليكي في شغلك ونجوميتك”

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة إلى الفنانة هيفاء وهبي على خلفية التعليقات السلبية والتنمر الذي تعرضت له الأخيرة بسبب إطلالتها بحفلها الغنائي ضمن موسم الرياض ومن تحدث عن تغير شكلها وملامحها بسبب كبر سنها وعمليات التجميل .
قالت غادة عبد الرازق في تعليقها على ذلك في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “أنا شايفة إن النجمة اصلا متركزش، حل سهل جدا فيه مثل بيقولك شيل ده من ده يرتاح ده عن ده” .
تابعت: ” خليكي في شغلك ونجوميتك والناس اللي بيحبوكي، ليه بتدوري على الناس اللي مبتحبكيش” .
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