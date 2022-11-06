العثور على جثة مغني شهير في حوض الاستحمام

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن العثور على جثة مغني الراب آرون كارتر البالغ من العمر 31 عاما في حوض الاستحمام بمنزله بلانكستر كاليفورنيا .

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بالواقعة الساعة 11 من صباح يوم أمس السبت والتي وجدته ميتا في حمام منزله .

يذكر أن مغني الراب آرون كارتر هو الأخ الأصغر ل نيك كارتر أحد أعضاء فرقة “باكستريت بويز” الشهيرة .

وبدأ “كارتر” مسيرته الفنية منذ طفولته كمغني بوب، ثم شارك في تقديم عروض افتتاحية في حفلات الفرقة قبل أن تنطلق مسيرته الخاصة في عالم الغناء ويتحول إلى موسيقى الراب .

وواجه المغني الراحل عددا من الأزمات في حياته منها خضوعه لإعادة التأهيل وإشهار إفلاسه بسبب ديون بملايين الدولارات ومشاكل مع الضرائب، بالإضافة إلى مشاكل مع السلطات القانونية على خلفية حيازة المخدرات والقيادة المتهورة .