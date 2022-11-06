شاهد أخ هند صبري غير الشقيق.. هل يشبهها؟

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها مؤخرًا لحظات قضائها أجازة مع عائلتها في تونس، ونشرت عدة صور لها مع أصدقائها وزوجها وأخيرًا كشفت عن أول صورة لشقيقها من أم أخرى.

وقدمت النجمة هند صبري أخيها غير الشقيق لمتابعيها لأول مرة وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين جمهورها.

وقد أعربت الفنانة عن ارتباطها وحبها لشقيقها في تعليق على الصورة كتبت فيه: «حب كبير جدًا لأخي من أم أخرى».

هند صبري تكشف عن شقيقها من أم أخرى

كشفت الفنانة هند صبري عن شقيقها من أم أخرى ونشرت أول صورة له معها على صفحتها بموقع «إنستجرام»، وعبّرت عن حبها الكبير لأخيها، ولاقت الصورة اعجاب متابعيها خاصة انها من المرات القليلة التي تكشف فيها هند صبري عن أفراد أسرتها، ولأول مرة تظهر أخيها، والذي أخذ بعض ملامحها، وكذلك شبهه الجمهور بزوجها بسبب تشابههم شكل ذقنهم ولون الشعر الأبيض.

هند صبري بدون مكياج عبر إنستجرام

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هند صبري في صورة سيلفي لها، بدون مكياج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وعلقت علي الصورة كاتبة: “أتمنى لكم أمسية سعيدة”.

إيرادات فيلم فضل ونعمة تقترب من 300 ألف جنيهًا

يواصل فيلم “فضل ونعمة”، للفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني تحقيق نجاحات ساحقة منذ أول يوم له في السينمات المصرية.

حقق فيلم فضل ونعمة ايرادات وصلت لـ 296،495، وذلك في دور العرض السينمائية في مساء أول أمس الجمعة، ليحتل بتلك الإيرادات المركز الثاني لـ العمل.

ودارت قصة فيلم فضل ونعمة حول الزوجين فضل الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني، ونعمة الذي تجسدها الفنانة “هند صبرى” يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

وتقدم هند صبرى الكوميديا في “فضل ونعمة” وهى المرة الأولى التي تقدم فيها هند صبرى الكوميديا في السينما، بعدما خاضت التجربة في الدراما وحققت نجاحاً كبيراً رغم أنها ليست بممثلة كوميدية وتتميز دائماً بالأدوار الجادة، إلا أنها عندم خاضت تجربة الكوميديا لأول مرة في مسلسل “عاوزة اتجوز” عام 2010 لاقى العمل نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز الأعمال الكوميديا في الدراما بالسنوات الأخيرة.

أبطال فيلم فضل ونعمة

ويعد فيلم فضل ونعمة من بطولة ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم “أحلامى مش بالليل” بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك في أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هند صبري تستأنف تصوير مسلسل «في مهب الريح»

وفى سياق آخر تصور هند صبرى حاليًا مسلسل “في مهب الريح” المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، ماجد المصرى، جومانا مراد، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

والعمل مأخوذ عن مسلسل the good wife، ومن المفترض أن تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي للعمل خلال الفترة المقبلة، كما تعاقدت الشركة مع أحمد خالد موسى ليتولى إخراج العمل.

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