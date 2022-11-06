شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مميزة ليوفينتوس قبل مواجهة الإنتر الليلة فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي يوفينتوس تحدي صعبًا الليلة، حينما يواجه فريق إنتر ميلان العنيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حيث أن كتيبة إنزاجي منتشية بالتأهل إلى دور ال16 فى بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، على عكس أليجري الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

ويمتلك يوفينتوس إحصائية مميزة على أرضه، حيث أن الفريق فاز فى 61 مباراة وتعادل فى 16 مباراة، فى حين لم يخسر سوي فى 12 لقاء فقط على ملعب أليانز ستاديوم معقل "السيدة العجوز"، مما يعطي إنطباع جيد عن صعوبة هزيمة الفريق على ملعبه فى الكاليتشو، على الرغم من معاناة الفريق من تذبذب النتائج هذا الموسم.



وضع يوفينتوس والإنتر فى جدول الترتيب

ويحتل يوفينتوس المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة من 12 لقاء خاضهما الفريق، فى حين يحتل الإنتر المركز السادس برصيد 24 نقطة من نفس العدد المباريات، الأمر الذي يعكس أهمية الثلاث نقاط للفريقين، من أجل الإقتراب خطوة آخري إلى المربع الذهبي.



موعد مباراة يوفينتوس والإنتر القادمة

ومن المقرر أن يستضيف فريق يوفينتوس نادي إنتر ميلان اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة ال 13 من منافسات الدوري الإيطالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.