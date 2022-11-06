كريم فهمي يهنئ شقيقه بعيد ميلاده.. والأخير: "نجمي المفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان كريم فهمي، شقيقه الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده، الموافق اليوم 6 نوفمبر الجاري.

ونشر كريم صورة مجمعة في إطار واحد، من الطفولة وأخرى حديثة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق كريم على الصورة "كل سنة وأنت طيب يا مستر إكس، ويا رب نفضل في ضهر بعض طول العمر وتفضل ناجح ومكسر الدنيا أكتر وأكتر".

ليرد أحمد فهمي على تهنئة شقيقه كريم "نجمي المفضل وأخويا الصغير الكبير، ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك".

أعلن الفنان أحمد فهمي انتهاء تصوير أحدث أفلامه "مستر إكس"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

بينما شارك الفنان كريم فهمي مؤخرًا في مسلسل ""تحقيق"، بطولة أحمد مالك، خالد أنور علي قاسم، تارا عماد، مي الغيطي، تأليف محمد الدباح، إخراج محمد فتحي