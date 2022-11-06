وفاة مغني الراب آرون كارتر غرقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي أمس مغني الراب آرون كارتر عن عمر يناهز 34 عاما.

وأشارت التقارير إلى أنه تم العثور على آرون كارتر ميتا فى "حمام" منزله في لانكستر بولاية كاليفورنيا.

ويعد آرون كارتر هو الشقيق الأصغر لـ المغني نيك كارتر من فرقة Backstreet Boys، وذلك وفقا لموقع "TMZ".

وأوضح الموقع أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس تمكنت من الوصول لمكان الحادث في تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي و"18:00 بتوقيت جرينتش" بعد تلقى تقرير عن الغرق.

وشارك كارتر فى فرقة "Backstreet Boys" خلال عدد من الجولات والحفلات الموسيقية، ومع تقدمه في العمر انضم إلى موسيقى الراب.

يذكر أن كارتر واجه العديد من الأزمات خلال حياته مثل تعرضه للإفلاس في 2013، وغيرها من المشاكل بسبب المخدرات.