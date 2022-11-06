غادة إبراهيم: "روحت الوكالة وأنا لابسة نقاب والناس عرفتني من صوتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن خضوعها لعمليات تجميل بسبب زيادة وزنها.

وقالت غادة، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: "أنا عملت عمليتين، وكانوا صعب عليا جدا، وبفضل لابسه الكورسية، وما كنتش عايزة حد يشوفني وأنا تخنانة أو زايدة".

وأضافت: "لو كنت مضطرة أخرج بالنهار بلبس نقاب، ولبست نقاب كتير أوي وروحت الوكالة وأنا لابساه، لأني كنت بشتري حاجات للتنجيد، وفيه ناس عرفتني من صوتي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مسلسل "ابن موت"، بطولة الفنان خالد النبوي، علا غانم، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، تأليف مجدي صابر، إخراج سمير سيف.