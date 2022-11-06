غادة إبراهيم: "مبقولش في اللوكيشن إني بصلي لهذا السبب"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنها لم تؤد فريضة الصلاة أمام الناس، منعا للحديث عنها أنها تستعرض صلاتها.

وأضافت غادة، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: "أنا بصلي في اللوكيشن بس مش قدام الناس، بخلي المساعدة تقفل عليا الباب بالمفتاح في اللوكيشن وماتقولش إني بصلي وتقول إني مريحة".

وتابعت: "أنا سمعت بوداني ناس معدية بتقول على فنانة كبيرة بتصلي دي عاملة إنها بتصلي".

وأكملت: "أنا مش حابة إن الناس تقول إني بستعرض إني بصلي، دي علاقة بيني وبين ربنا، اللي عايز يعاملني كابني آدمة واللي مش عايز يتعامل معايا خلاص".

وأردفت: "احنا ما عندناش وقت في اللوكيشن، احنا بنخطف إننا نصلي".

وتابعت: "اللي خلاهم يتكلموا على نجمة كبيرة محترمة، مش هيتكلموا عليا".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مسلسل "ابن موت"، بطولة الفنان خالد النبوي، علا غانم، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، تأليف مجدي صابر، إخراج سمير سيف.