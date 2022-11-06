بسبب تصريحاتها عن ياسمين عز.. مايان السيد تريند "جوجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفنانة الشابة مايان السيد تريند مؤشر البحث جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة عن رأيها فيما تقدمه المذيعة ياسمين عز وطريقتها في تناول قضايا عن علاقة المرأة والرجل.

مايان السيد وجه لها أحد الصحفيين سؤالا في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها الجديد "هاشتاج جوزني"، عن رأيها فيما تقوله ياسمين ببرنامجها، وردت الأولى: "لا تعليق، والله العظيم بجد لا مش عايزة أساعد في أنها تشتهر".

وردت ياسمين عز، على هجوم الفنانة مايان السيد عليها، وقالت خلال برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض عبر قناة "MBC مصر: "في مثل أنا بعمل بيه، وهو من دق الباب لقى الجواب، يعني اللي يخبط على حد هيلاقي رد، من وجهة نظري الرد 3 أنواع، رد بالتجاهل، ورد بقلة الأدب، ورد بالأدب".

وأضافت: "أنا هختار الرد بالأدب، لأني مبحبش قلة الأدب مع إن مفيش أسهل من قلة الأدب، ولأني اللي بقوله وبطبقه على غيري لازم أطبقه على نفسي أولًا".

وتابعت: "لما تكوني لسه مبتدئة في بداية حياتك المهنية، ولسه بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص، حاولي متخوضيش معارك مجانية، متخلقيش لنفسك أعداء بدون داعي وببلاش، مش ذنبي إن الصحفي ملقاش عندك تاريخ أو حاجة مهمة يسألك عنها فسألك عني، بدل ما تكلمي عني، كنت طلبتي بكل احترام وتهذيب إن الناس تسألك عنك إنتي وعن شغلك إنتي".

وأكملت: "إنتي بنت ظريفة، حاولي إنك تشتغلي على نفسك أكتر وتعملي أدوار مهمة وتصنعي تاريخ مهم تخلي الصحافة المرة الجاية تسألك عنك مش عني أنا، إحنا مش ملزمين إننا نحب بعض بس مجبورين نحترم بعض، احمدي ربنا إنه وقعك فيا المرة دي، أنا نادرًا لما برد، مرة تانية ممكن تقعي مع حد تاني يستلمك ليل نهار مش هتخلصي منه، وتأكدي إن الإنسان لازم يشتغل بجد عشان يكون مهم، ولما يكون مهم هيسألوه عن نفسه هو مش ناس تانيين".