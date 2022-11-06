أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات النجوم، ووضعت الفنانة سمية الخشاب "إيموشن" يشير إلى الحب، كما وضعت جيسي عبدو قلوب حمراء، وكتبت سلمى أبو ضيف: "بحبك"، وردت غادة عبدالرازق: "أنا كمان حبيبتي".

وعلقت الفنانة سوسن بدر: "صباحك خير وسعادة"، كما وضعت الفنانة فيفي عبده قلوب حمراء.

يذكر أن أخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال"، بطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل.