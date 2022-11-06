غادة إبراهيم تنهار من البكاء: "أنا قطعت شراييني بعد وفاة بابا"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة غادة إبراهيم أنها حاولت الانتحار بعد وفاة والدها وقطعت شرايين يدها فور سماع الخبر.

وأضافت غادة، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: "أنا كنت عايشة مع ماما وأخويا وأختي، ومامتي عصبية جدا وحادة جدا، وكانت مدلعاني جدا".

وتابعت: "أنا كنت في حضن بابا، والدلع والحنية كلها، وطلباتي كلها أوامر".

وأكملت: "أنا أول مرة أقول الكلام دا، أنا قطعت شراييني بعد وفاة بابا، ما اقدرتش".

وأردفت باكية: "أنا كنت في المحل وقاعدة لما سمعت الخبر، قطعت شراييني، سوري افتكرت بابا دلوقتي".

وقالت: "دا كفر على فكرة مش حاجة حلوة، بس أنا كنت صغيرة، هانت عليا نفسي، أنا علشان كدا كنت عايزة أمشي من البيت، وأتجوز أي جوازة، أمي حنينة بس مش بتبين حنيتها".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مسلسل "ابن موت"، بطولة الفنان خالد النبوي، علا غانم، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، تأليف مجدي صابر، إخراج سمير سيف.