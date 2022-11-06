"كيف ترتضي طعنة الغدر".. والد حسام حبيب يوجه رسالة غاضبة لنجله بكلمات "لست قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رسالة غاضبة جديدة إلى نجله، بالتزامن مع نفي محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، مغادرتها المستشفى عائدة إلى منزلها، بصحبة نجله حسام.

حبيب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "كيف يا ولدي ترتضي، طعنة الغدر في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع، لست ولدي إذن أنت خنجر في الضلوع".

والد الفنان حسام حبيب، سبق وشن عليه هجوما عبرعدة منشورات على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عقب تصريحاته، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب.

حبيب، كتب: "قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة إنى أحمي أولادي البنات؟ ليها الثلثين والأهل ليهم الثلث بعد عمر طويل، وده يخلي الأهل راضيين ويراعوا البنات بعد عمر طويل، ودي صلة رحم، وغير كده يزرع العداوة بين الأهل".

وتابع: "أنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، أنت بتخالف شرع ربنا والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت بتسأل أبوك كان أرشدك للحق والكل طلع كسبان يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك، ضيعت نفسك وضيعت البنات معاك".

ومن جهته قام الفنان حسام حبيب، بالرد على والده، وعبر صفحته في موقع"إنستجرام"، وكتب: "أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ100 راجل".

وأضاف: "تربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك، حسبي الله ونعم الوكيل".

شيرين عبدالوهاب تنفي

الإعلامي عمرو أديب كشف خلال برنامج "الحكاية" أنه تواصل هاتفيا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب مغادرتها المستشفى يوم الخميس الماضي، وأكدت له أنها بصحة جيدة، وتشعر بالتقدير والامتنان لكل من ساندوها في محنتها.

وأكدت شيرين عبدالوهاب في المكالمة الهاتفية أن صورتها المتداولة مع الفنان حسام حبيب لا أساس لها من الصحة.