غادة إبراهيم تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت غادة، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: "محترم وراجل عنده نخوة، يحبني من قلبه بجد، ميبقاش بخيل لأن البخل بيقتلني".

وأضافت: "اللي بيكذب هيسرق هيقتل وهيزني وهينصب وهيعمل كل حاجة".

وعن زواجها من شخص "مفلس": "طب منا اتجوزت راجل مفلس وكبرته لحد ما بقى كيان ووالدتي محضرتش كتب كتابي وكانت عندها رؤية مستقبلية وياريتني سمعت كلامها".

وتابعت غادة عن راتب زوجها السابق: "مرتبه من عمله ١٢٠٠ جنيه في الشهر عام ٢٠٠٤، مكنوش يكفوا مواصلات وقتها، وأنا شخصية رومانسية والحب عندي أهم من الفلوس، ولكن لازم يكون في لغة مشتركة ما بينا".

وأكملت: "زوجي كان دكتور ومشي حالنا لغاية لما كذب عليا وخاني، الحمد لله".