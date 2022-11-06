فن ومشاهير

غادة إبراهيم تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت غادة، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: "محترم وراجل عنده نخوة، يحبني من قلبه بجد، ميبقاش بخيل لأن البخل بيقتلني".

وأضافت: "اللي بيكذب هيسرق هيقتل وهيزني وهينصب وهيعمل كل حاجة".

وعن زواجها من شخص "مفلس": "طب منا اتجوزت راجل مفلس وكبرته لحد ما بقى كيان ووالدتي محضرتش كتب كتابي وكانت عندها رؤية مستقبلية وياريتني سمعت كلامها".

وتابعت غادة عن راتب زوجها السابق: "مرتبه من عمله ١٢٠٠ جنيه في الشهر عام ٢٠٠٤، مكنوش يكفوا مواصلات وقتها، وأنا شخصية رومانسية والحب عندي أهم من الفلوس، ولكن لازم يكون في لغة مشتركة ما بينا".

وأكملت: "زوجي كان دكتور ومشي حالنا لغاية لما كذب عليا وخاني، الحمد لله".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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