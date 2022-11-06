شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنى الراب آرون كارتر غرقا عن عمر 34 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي مغني الراب آرون كارتر عن عمر يناهز 34 عامًا، كان الشقيق الأصغر لـ المغنى نيك كارتر من فرقة Backstreet Boys، ووفقا لـ موقع TMZ، عثر على كارتر ميتًا في حمام منزله في لانكستر بولاية كاليفورنيا صباح يوم السبت.



آرون كارتر

وصرح أحد المقربين منه قائلا:" موته جاء في وقت سيء، ونحن نحاول معرفة ما حدث وما سبب ذلك، نحن منزعجون مثل الجميع ونأمل أن يقدم المعجبون الصلوات لعائلته".

ذكرت TMZ أيضًا أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس وصلت إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش) بعد تلقي تقرير عن الغرق.

بدأ كارتر مسيرته الافتتاحية بـ فرقة Backstreet Boys حيث شاركهم في عدد من الجولات والحفلات الموسيقية، وكان له أيضًا مسيرة فردية ناجحة.

خلال أواخر التسعينيات وأوائل بدايات القرن العشرين، باع ملايين النسخ من ألبوماته الأربعة، التي كان أولها وهو بـ عمر التسع سنوات.

ألبومه الثاني، Aaron's Party (Come Get It)، صدر في عام 2000 وحصل على البلاتين الثلاثي.



آرون كارتر

ومع تقدمه في العمل، اختار كارتر موسيقى الراب، وظهر في مجموعة من مسرحيات برودواي الموسيقية وفي البرنامج التلفزيوني الأمريكي Dancing With The Stars.

كما واجهه كارتر بعض الأزمات خلال حياته، مثل تقديم عريضة إفلاس في عام 2013، بـ ملايين الدولارات وارتبط معظمها بالضرائب، كما خاض عدة مواجهات مع السلطات بسبب حيازة مخدرات والقيادة المتهورة.