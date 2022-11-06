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يسرا اللوزي تنشر صورة مع فريق عملها وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها ومتابعيها صورة رفقة فريق عملها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة يسرا اللوزي: "أحلى فريق عمل ده ولا إيه؟"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "انت عسولة"، وعلق آخر: "القمر بزيادة".

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في فيلم "العنكبوت"، والذي طُرح مؤخرا في السينمات، شارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال..

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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