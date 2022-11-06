بهاء سلطان يحتفل بوصول أغنية "قلب أسود" مليون مشاهدة على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان بهاء سلطان بوصول أحدث أغانيه الجديدة "قلب أسود"، مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ونشر سلطان الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا :"أغنية قلب أسود تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب، وتريند الحمد لله، مبسوط إنها عجبتكم".

أغنية "قلب أسود" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع جلال حمداوي.

وكان بهاء سلطان طرح مؤخرًا أغنية "ندرا عليا"، عبر قناة روتانا الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج ياسين حسن.

كما حل بهاء سلطان ضيفا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة "Dmc"، يومي الخميس والجمعة .