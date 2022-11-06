شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" يحتفلون بعرضه الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل صناع فيلم "تحت تهديد السلاح" للفنان حسن الرداد، اليوم الأحد، بعرضه الخاص في مصر، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذى ينافس وسط عدد كبير من الأفلام في دور عرض السينما.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

واحتفل صناع فيلم "تحت تهديد السلاح"، بعرضه الخاص فى مدينة دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من، حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من، النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والاعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب، كما احتفل كل من حسن الرداد ومى عمر وشيرين رضا بعرضه الثانى والثالث في السعودية.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.