شكرا لقرائتكم خبر عن محطات ناجحة فى مشوار خالد سليم من الغناء إلى التمثيل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم خالد سليم اليوم الأحد بعيد ميلاده الذى يتمتع بصوت قوى جعله من أفضل مطربين جيله، بالإضافة إلى تقديمه عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحا كبيرا منذ بدايته، فهو دائم التجديد والاختلاف فى اعماله الغنائية وصاحب صوت مميز وإحساس عال .

خالد سليم بدأ مشواره الغنائى بألبوم يحمل اسم "عالم تانى" عام 2001، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان" للمخرج طارق العريان بثلاث أغنيات وهي "أنا حبيت"، "باعترف"، و"عيش"، التي حققت نجاحًا كبيرًا.





عام 2003 أصدر ثاني ألبوم له بعنوان "ولا ليلة ولا يوم". الألبوم ضم 11 أغنية منها: حلم عمري، ليالي، أحبك موت، ساكت ليه، كل نظرة، بلاش الملامة، الله واحد، ولا ليلة ولا يوم، ظلمت، أنا عاشق، وأصدر بعدها عدة ألبومات ناجحة، وكانت آخرها ألبوم بعنوان "أستاذ الهوى" وصور خالد سليم من الألبوم أغنية أطمن علي طريقة الفيديو كليب والألبوم ضم 11 أغنية منها :أستاذ الهوي، حبيت حياتي، سيد سيدي، ياواخد قلبي، اطمن.

بعد نجاحه في عالم الغناء قدم أول أعماله السينمائية في 2004 بفيلم "سنة أولى نصب" أمام "أحمد عز، داليا البحيري ونور"، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "خالد"، والفيلم من تأليف سميرة محسن وإخراج كاملة أبو ذكري.





النجم خالد سليم قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة وكان آخرها مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وشارك فى بطولته مع خالد كل من نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.





وأكد خالد سليم أن ضيوف الشرف المؤثرين في حياته، هي الفنانة الراحلة وردة، والتي شاركها في مسلسل "آن الأوان"، كما قال إن الفنان عادل إمام، هو من طلب أن يشارك معه في مسلسل "مأمون وشركاه"، والفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قدم معه "جبل الحلال"، أما عن "الماستر سين"، السعيد في حياته فهو زواجه من "خيرية"، والحزين هو وفاة والده.





وينتظر خالد سليم طرح فيلمه الجديد "في القلب"، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية الفترة المقبلة.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش منة فضالي، سوسن بدر، ومحمد عز ،هالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.





كما أنه يصور حاليا يجسد مسلسل "البارون" ويجسد من خلاله نجل النجم حسين فهمى، وهو شخص جاد في العمل ولديه ثقة بالنفس، وبدأ خالد تصوير دوره فى العمل المكون من 15 حلقة، خلال الأيام الماضية .

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبير، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن احداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.