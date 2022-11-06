إلهام شاهين توجه الشكر للجاليات المصرية بعد حضورها المهرجان المصري الأمريكي في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر للجاليات المصرية والعربية على استقبالهم لها في نيويورك خلال حضورها المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في دورة تحمل اسم الفنان يحيى الفخراني.

ونشرت شاهين صورًا من المهرجان تجمعها بالفنان يحيى الفخراني، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلقت شاهين على الصور قائلة :" شكرا للجاليات المصرية والعربية على استقبالهم الرائع لنا في نيويورك، تشرفت بوجودي معهم بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما و الفنون، فى دورة تحمل إسم نجمنا الكبير يحيى الفخراني، و الرئيس الشرفي للمهرجان أستاذنا المخرج الكبير علي بدرخان، و رئيس لجنة التحكيم الأستاذ المخرج هاني لاشين، أسماء كبيرة و مشرفة ترفع إسم الفن المصري فى نيويورك".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين حصلت على جائزة "النقاد" عن تجسيدها شخصية "أم جهاد" في مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو تتويجها بالجائزة عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سعيدة بجائزة النقاد عن دور أم جهاد، بمسلسل بطلوع الروح، شكرًا نقاد مصر ومهرجان الفضائيات العربية، ومبروك علينا كل الجوائز التي يحصل عليها المسلسل في كل المهرجانات".

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.