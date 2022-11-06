شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 صور لـ إيما ستون فى عيد ميلادها الـ 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ5 من نوفمبر مع عيد ميلاد إيما ستون الـ34، والتي تحفل بجماهيرية عريضة بسبب نجوميتها الكبيرة التي اكتسبتها من خلال مسيرة حافلة نالت عنها جوائز عديدة، رغم سنها الصغير، ورغم ذلك حققت نجاحًا كبيرًا بأعمال عديدة مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض لها.



ايما ستون

تعتبر إيما استون من أنجح نجمات هوليود وفازت فى مسيرتها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم لا لا ند الذى حقق إيرادات كبيرة.

وكانت النجمة العالمية إيما ستون أبرمت صفقة ناجحة مؤخرًا حينما ربحت أكثر من السعر الذي طلبته بعد بيع منزلها الرائع في ماليبو مقابل 4.4 مليون دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، وكانت الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 33 عامًا قد طرحت المنزل فى الأصل فى السوق بسعر قدره 4.2 مليون دولار، لكن العرض النهائى جاء أعلى بكثير بعد أن قام 5 مزايدين بمتابعة العقار، وانتهى المزاد، على 4.4 مليون.

واشترت ستون المنزل لأول مرة في عام 2018، بعد عام من فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في المسرحية الموسيقية الشهيرة La La Land.

وكان فيلم Cruella قد فاز بجائزة الأوسكار أفضل أزياء، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94.



ايما ستون



ايما ستون



ايما ستون



ايما ستون فى صورة اخرى



ايما