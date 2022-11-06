شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى.. 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد علي الهلباوي حفلاً غنائيًا، فى ساقية الصاوي يوم 11 شهر نوفمبر الحالى، ومن المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مرسال لحبيبى" و"مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، وغيرهم.

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عامًا، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى