أحدث ظهور لـ أبناء أصالة نصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورًا لعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور كل من خالد الذهبي، وعلي وآدم طارق العريان، وابنتها شام.

وعلقت شام على الصور قائلة :"الأسرة ليست شيئًا مهما، إنها كل شئ".

يذكر أن الفنانة أصالة نصري أحيت حفلًا غنائيًا يوم الخميس الماضي 3 نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.