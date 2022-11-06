شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ورانيا يوسف يواصلان تصوير فيلم "التاروت" بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل فيلم "التاروت" تصوير عدد من المشاهد فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، وهى المشاهد التي تجمع بين كل من الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف ومنذر رياحنة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير ومن اخراج ابرام نشأت وتأليف معتز المفتى.

ويجمع التاروت، الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وفى سياق آخر تواصل سمية الخشاب تصوير مسلسلها "أرواح خفية" المكون من 10 حلقات، وتأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، نضال الشافعى منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير.

أما رانيا يوسف، فتنتظر استئناف تصوير فيلمها الجديد "ملك" الذى صورت منه عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية، وهو تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا فى العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها، ويشارك رانيا فى بطولة الفيلم نضال الشافعى ومحمد الشقنقيرى.