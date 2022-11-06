شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يغنى "مرسال لحبيبتى" لأول مرة مع كايرو ستيبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفرقة العالمية كايرو ستيبس أجدد حفلاتها فى القاهرة بالتجمع الخامس، وقدمت ما يزيد على عشر مقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، مثل "كافيه جروبي" و"ارابيسكان" و"نوبيان جروف" وأجدد أعمالها "دهب"، التى صدرت مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره فى سيناء وقمة جبل سانت كاترين.

واستضافت الفرقة الحاصلة على جائزة الجاز الألمانية العالمية المطرب على الهلباوى الذى شاركها فى تأدية أغنيته الشهيرة" مرسال لحبيبتي" وذلك بتوزيع موسيقى جديد على طريقة كايرو ستيبس لأول مرة بمزجها مع مقطوعة "سلطان"، بجانب تقديمه مقطوعتها المعروفة "أرابيسكان" مع مزيج من قصيدتى "يا محرقا فى النار" و"زدنى بفرط الحب" فى ظهور استثنائى شهده الماركيه.

كما قدمت كايرو ستيبس مقطوعتها الموسيقية الجديدة "صعيدي" مع عرضها الكليب الجديد لها الذى تم تصويره فى الفيوم، بحانب استضافة الفرقة لعازف الجيتار أوسو لطفي.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.