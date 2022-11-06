"بتقرفوا المتفرج".. عبير الشرقاوي تنتقد فيلم "الإنس والنمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي مشهد في فيلم "الإنس والنمس".

وكتبت عبير منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"نفسي أفهم إيه اللي ممكن يضحك في إن واحد يرجع على وحدة، إنتوا ليه بتقرفوا المتفرج كده، الإنس والنمس".

فيلم "الإنس والنمس"، بطولة الفنان محمد هنيدي صابرين، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وغيرهم، ويدور في إطار كوميدي حول شاب يعمل في بيت الرعب بأحد الملاهي الترفيهية، ويقع في حي فتاة، ثم يكتشف أنها تنتمي إلى قبيلة من الجن تسمى "النمس" وأن عائلتها قررت زواجها منه بهدف امتداد نسلهم في الأرض.