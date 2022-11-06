أحمد السقا يكشف مشاركته في مسلسل بموسم رمضان 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان أحمد السقا مشاركته في بطولة مسلسل "الجبل" في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023، وذلك أثناء ظهوره مع "et بالعربي".

قال السقا عن مشاركته في مسلسل "الاختيار": " ده تشريف، عمل درامي يوثق أحداث مرينا بيها، وشفناها، ويكفي الفخر إني كنت عنصر من عناصر هذا العمل".

وعن حقيقة مشاركته مع الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101"، رد: "لا، أنا وعمرو فعلا بنعمل مسلسل فعلا، بس مش الكتيبة 101، مسلسل تاني اللي هو (الجبل)، بأمر الله في رمضان 2023، ومش هحكي تفاصيل".

يذكر أن الفنان أحمد السقا حصل على جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم "العنكبوت" بمهرجان القنوات الفضائية.

وعرض فيلم "العنكبوت" فى السينمات خلال موسم عيد الفطر من هذا العام، وشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.