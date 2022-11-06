وصفه بـ “الوغد والوضيع”.. اعلامي مصري يهاجم عمرو واكد بسبب دعوته للتظاهر في 11/11.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:50 صباحاً - هاجم الاعلامي المصري نشأت الديهي مواطنه الفنان عمرو واكد، المقيم خارج مصر، بسبب دعوته للتظاهر في 11 نوفمبر أثناء انعقاد قمة المناخ.

وقال نشأت الديهي في حلقة الامس من برنامجه “الورقة والقلم”: “عمرو واكد الفنان الرقيع الوضيع بقول ان 11 نوفمبر كل اعلام العالم سيبقى موجود بكاميراته ففرصة انه نحن نعمل اللي نحن عايزينه وما حد حيقدر يعملنا حاجة”.

وتابع “يا وغد يا رقيع يا وضيع مصر دولة قانون والذي سيحاول ان يخرج عن القانون سيتم مواجهته بكل قسوة بالقانون ايضا”.

يذكر ان عمرو واكد كان قد أثار جدلا بين متابعيه في الايام القليلة الماضية بسبب سلسلة تغريدات حث فيها المصريين أثناء قمة المناخ حيث كتب في احدى تغريداته: “يوم ١١ نوفمبر كل اعلام العالم كاميراته متسلطة على مصر. لا يمكن السيسي الجبان يقوم بقمع المتظاهرين ولو عمل كده هيبقى آخر يوم ان شاء الله في عمر سلطته الفاسدة. في الحقيقة انا شايف ان المصريين عمر ما كان أمامهم فرصة مثل ١١ نوفمبر للتظاهر دون قمع.”