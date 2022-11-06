مسرحية "راجل طيب وأمير" تجمع هشام إسماعيل ومدحت تيخا من جديد

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمد جبر بروفات مسرحية "راجل طيب وأمير" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بعد أن تولي إدارته الفنان ياسر الطوبجي، والمسرحية تجمع الفنان هشام إسماعيل بالفنان مدحت تيخا بعدما كانا قد شاركا من قبل في بطولة مسرحية سويا وهي مسرحية "اللي بنا مصر" والتي قام ببطولتها النجم الكبير الراحل محمود الجندي.

"راجل طيب وأمير" يقوم ببطولتها الفنانين تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.

يذكر أن ياسر الطوبجى خريج كلية الحقوق ثم التحق بكلية اﻵداب قسم مسرح عام 2000، كما تخرج من مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا "الدفعة الأولى" لدى المخرج خالد جلال عام 2006، وقدم الكثير من المسرحيات منها مسرحية (ماتقلقش) على مسرح السلام مع المخرج جمال عبد الناصر، و(الاسكافى ملكا) مع المخرج خالد جلال، و(فى بيتنا شبح) مع المخرج عصام السيد، وغيرها من الأعمال المسرحية التى وصلت إلى 50 عملا مسرحيا كممثل وكمخرج مسرحى.

ياسر الطوبجى أيضا واحد من أشهر الوجوه التى عرفتها السينما المصرية، ويعتبر من أهم عناصر النجاح التى يستخدمها المنتجون فى عدد من الأفلام، وظهر ياسر مع الفنان أحمد حلمى ظهور مميز فى فيلم (عسل أسود)، ثم شاركه فى عدة أفلام أخرى فيما بعد، ومن أفلامه (الأولة فى الغرام) و(ميكانو) و(قص ولزق) و(حليم)، كما أنه قدم الكثير من الأعمال التليفزيونية منها (أهل كايرو، 100 وش، اثنين فى الصندوق، الواد سيد الشحات، أفراح القبة، هربانة منها، الكيف، اللعبة).