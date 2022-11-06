شكرا لقرائتكم خبر عن منها "الشقة من حق الزوجة".. 5 أفلام جمعت معالى زايد بـ محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة معالى زايد، اليوم السبت 5 نوفمبر، والتي تعد من أهم فنانات جيلها، فقد اتسمت الفنانة معالى زايد بملامح شرقية أصيلة كانت سببًا في نجاحها ووصولهم للنجومية وسط نجمات جيلها، فقد قدمت العديد من الأدوار الناجحة سواء في السينما أو الدراما، ومزجت خلالها بين قوتها وجراءتها وبين خفة دمها في الأدوار الكوميدية، وهذا ليس بعيد عنها فالفنانة معالى زايد من أسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها جمالات زايد وخالها السيناريست محسن زايد.

الفنانة معالى زايد اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" عام 1976 والتى تقاضيت عنه أول أجر والذى بلغ 75 جنيها، حتى بدأت مسيرتها الفنية التى تقدر بـ 80 فيلما سينمائيا و60 مسلسلا و6 مسرحيات، أصبحت علامة مميزة فى تاريخ التمثيل.

كونت الفنانة معالى زايد ثنائياً قوياً مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فكان ظهورهما سويا في عمل فنى هو عامل كبير لنجاح هذا العمل وتحقيق الإيرادات والنجاح الجماهيرى أيضاً، لعل أبرز ما يتعلق في ذهن المشاهد هو فيلم "الشقة من حق الزوجة" المحفور في ذاكرة عشاق السينما، ولكن لم يكن هذا الفيلم هو الوحيد الذى قدمته مع الساحر محمود عبد العزيز وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.

فيلم "ضاع العمر يا ولدى"

يعتبر فيلم "ضاع العمر يا ولدى" هو أول الأفلام الذى شهد تعاون بين الفنانة معالى زايد والفنان محمود عبد العزيز بجوار رشدى أباظة ونور الشريف، مع المخرج عاطف الطيب.

فيلم "الشقة من حق الزوجة"

يعتبر فيلم "الشقة من حق الزوجة" هو أول تعاون صريح يجمع الفنانة معالى زايد والفنان محمود عبد العزيز، بل ويعتبر أشهر الأفلام التي حقق الثنائى من خلالها النجاح الكبير، وتدور أحداث الفيلم حول "سمير" موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، تنشأ قصة حب بيه وبين "كريمة" ابنة رئيسه في العمل، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشترى "سمير" تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية، وهو الأمر الذى يسبب في شعور "كريمة" بالملل بسبب انشغال زوجها طوال الوقت وتتوالى الأحداث.

فيلم "السادة الرجال"

ثالث الأعمال التي جمعت معالى زايد ومحمود عبد العزيز هو فيلم "السادة الرجال"، وتدور أحداثه حول معاناة فوزية من معاملة زوجها أحمد وعدم اهتمامه بها بالشكل المطلوب والكافي لأنها أنثى، وبعد رفض أحمد طلب طلاق فوزية منه تقرر فوزية إجراء عملية جراحية للتحول من سيدة إلى رجل، تعاني فوزية من مصاعب جمة بعد تحويل جنسها نظرًا لانتماء مشاعرها لجنس النساء.

فيلم "سمك لبن تمر هندى"

وظهر الثنائى في عام 1988 من خلال فيلم "سمك لبن تمر هندى"، وتدور أحداثه حول رغبة أحمد سبانخ في الزواج من حبيبته، ويسافر والده إلى الخارج بهدف الحصول على أموال وإعانة أولاده، وبعد رفض والده تقديم جزء من دخله إلى المسئولين عن سفره للخارج يتعرض لمضايقات منهم ويموت، وبعد نقل جثته لمصر يشك الإنتربول في انتماء أحمد ووالده لتنظيم إرهابي.

فيلم "سيداتى انساتى"

وكان أخر الأفلام التي جمعت الثنائى معالي زايد ومحمود عبد العزيز هو فيلم "سيداتى انساتى" والتي تدور قصته حول الدكتور محمود الحاصل على دكتوراه ويتاقضى أجرًا أقل من الساعي الموجود بالشركة، يقرر الدكتور محمود العمل التقدم للعمل كساعي بهدف زيادة أجره، تقرر أربع موظفات بالشركة الزواج من الدكتور محمود بهدف التغلب على أزمة الإسكان والأزمات الاقتصادية المختلفة، ولكن بشرط بقاء العصمة في أيديهن.