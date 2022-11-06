شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه خاص للفيلم المصرى "إدريس" بمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأسدل اليوم السبت الستار على الدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وهي الدورة التي شهد عرض العديد من الأفلام والأنشطة المتميزة، سواء استمرار عروض أفلام المهرجان في السجون، حيث أتاحت إدارة المهرجان عروض الأفلام للمساجين إيمانا بحقهم في المشاهدة ومتابعة السينما وهو ما يستحق الإشادة وأيضا استحداث برنامج أيام قرطاج السينمائية للأطفال، بالتعاون بين أيام قرطاج السينمائية ومندوبية الشئون الثقافية في بنزرت ومعتمدية غار الملح وبلدية غار الملح في تونس.

واحتضنت معتمدية غار الملح من ولاية بنزرت الدورة الأولى لأيام قرطاج السينمائية للأطفال، حيث يُعرض برنامج خاص ومناسب للطفل كنوع من غرس نبتة حب السينما والمشاهدة لدى الأطفال، وتضمن برنامج الافتتاح فقرات تنشيطية، واستعراضية بالشارع ضمت فرقة اسطمبالي ومجموعة ألوان ومجموعة عماد الباجي ومعرض من صور ومعرض تشكيلي بالمكتبة العمومية بغار الملح، وتم الافتتاح الرسمي لأيام قرطاج السينمائية للأطفال بالجهات ببرج باب تونس.

وشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 بتونس، تكريم المخرج والسينمائي ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة محمد عبد الرحمان التازي، وذلك فى قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة، فيما شهد المهرجان تكريم الممثلة الإيفوارية ناكي سي سافاني، والمخرج والسينمائي المصري داود عبد السيد.