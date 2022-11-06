شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد استعدادًا لبدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الفنان تامر حسني خلال الفترة الحالية لفيلمه الجديد الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه "بحبك" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة.

ويكتب تامر حسني خلال الوقت الحالي قصة وسيناريو وحوار الفيلم الجديد للانتهاء منه استعدادًا لبدء التصوير، والفيلم من إخراج سارة وفيق مخرجة فيلمه "مش أنا".

يذكر أن فيلم بحبك هو أخر أعمال تامر حسني السينمائية، وهو من من تأليف وبطولة تامر حسنى، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.

ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت يوم 24 نوفمبر، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته وذلك ضمن حفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.