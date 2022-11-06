شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للإعلان عن خطة عروض فرقتى المسرح الحديث والكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، اجتماعا مع الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، والفنان ياسر الطوبجى مدير المسرح الكوميدي، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية مع مديرى الفرق المسرحية، التى ستنتهى برؤية متكاملة لخطة البيت الفنى للمسرح المستقبلية بشكل متكامل.

تناول الاجتماع خطة الفرقتين والعروض التى سيتم إنتاجها من خلالهما، وتم الاتفاق على خطة هذه العروض التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى يعقد قريبا.

وأكد المخرج خالد جلال، ضرورة أن تكون العروض المستقبلية معبرة عن هوية كل مسرح، منعا للتضارب بين أهداف كل فرقة، كما وجه بأهمية التعاون بين الفرق المختلفة التابعة للبيت الفنى للمسرح، من خلال تبادل العروض على مسارح الفرق.

وأشار جلال إلى أن باكورة هذا التعاون ستتمثل فى عرض مسرحية "حلم جميل"، بطولة الفنان سامح حسين وإنتاج المسرح الكوميدي، على مسرح السلام التابع لفرقة المسرح الحديث.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول الملاحظات الإدارية والتقنية الخاصة بكل مسرح ووجه المخرج خالد جلال بحل هذه المشكلات على الفور.