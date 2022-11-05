شكرا لقرائتكم خبر عن ديزى جوبلينج تعزف الموسيقى عند سفح الهرم بمشاركة "وسط البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عرض موسيقى مذهل جمع عازفة الكمان العالمية ديزى جوبلينج والنجمين المصريين هانى عادل ونهى فكرى عند سفح الهرم الأكبر، ليقدموا مزجا ساحرا وممتعا للموسيقى الغربية وموسيقى الشرق الأوسط فى حفلة بعنوان Irradiance at the Pyramids.

وانطلق الحفل بعرض موسيقى لفرقة أفريكايرو AfriCairo والتى أسسها المخرج أحمد عمر، وانتهت بعرض ممتع لفرقة وسط البلد، والتى قدمت أغانيها وسط تفاعل جماهيري، كما قدمت ديزى جوبلينج مع المغنية مريم مجدى ذات الـ16 عامًا أغنية فيها حاجة حلوة للموسيقار المصرى القدير عمر خيرت، بالتعاون مع جوقة من برنامج حركات لفنون الأطفال.

وصرّحت العازفة ديزى جوبلينج على هامش الحفل: "أقضى وقتًا ممتعًا فى مصر، وأشعر بالحماس وأنا أعزف الموسيقى مع هؤلاء الموسيقيين المبدعين، وأرغب فى عزف المزيد من الموسيقى معهم فى المستقبل".

كما تم تخصيص أغنيتين للمطرب هانى عادل من أجل هذه الأمسية، والذى صرّح: "كان ترتيب أغنياتى رائعًا جدًا، وكانت المرة الأولى التى أغنى بمفردى على خشبة المسرح، ورأيت ديزى وفرقتها الموهوبة التى قدمت موسيقى رائعة ومميزة".

وقدمت العازفة نهى فكرى أغنية A Thousand Voices لأول مرة، وهى مستوحاة من ديزى جوبلينج، وصرّحت نهى: "فخورة جدًا للعب الموسيقى عند سفح الهرم، فالأهرامات تعنى الكثير فى تاريخنا المصري، وأشعر أننى لست وحيدة فى هذا المكان، فأجدادنا العظماء كانوا هنا قبلى يصنعوا التاريخ".

عازفة الكمان ديزى جوبلينج هى عازفة كمان ومؤلفة موسيقية عالمية، عزفت مقطوعاتها فى أحداث عالمية وهى فى سن الرابعة عشر، وقامت بجولات حول العالم مع فرقتها Daisy Jopling Band، مع فرقة Triology. سجلت ديزى جوبلينج ألبومات قوية، وتعاونت مع أكبر النجوم فى جميع أنحاء العالم، وألفت موسيقى لفرق متنوعة، والتى تم عزفها فى قاعات الحفلات الموسيقية الكبرى فى جميع أنحاء العالم.