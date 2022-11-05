شكرا لقرائتكم خبر عن واسيني الأعرج رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة السيناريو بمهرجان القدس السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الكاتب الروائي والأديب الجزائري الكبير واسيني الأعرج رئاسة مسابقة السيناريو بمهرجان القدس السينمائي الدولي، الذي سينطلق يوم 29 نوفمبر، ويختتم فعالياته يوم 6 ديسمبر، وتتشكل لجنة التحكيم أيضًا من كل من: الفنانة والمخرجة السورية واحة الراهب، السيناريست الفلسطيني الأردني رياض سيف، الناقدة التونسية ليلى بالرحومة، السيناريست المصرية عزة سلطان.

وتقدم للمشاركة حتي الآن في تلك المسابقة 29 سيناريو في مسابقة السيناريو الخاصة منها 4 سيناريوات طويلة و25 سيناريو قصير، من عشرة دول هي : مصر، العراق، سوريا، اليمن، المغرب، الجزائر، الكويت، تونس، الأردن، فلسطين، ومن السيناريوهات التي تقدمت في قسم الفيلم القصير: صاحب المعطف الأسود، صورة، الإسكافي، العدالة، قلب قديسة، ماتزال، غريق في حريق، نور، ليلة عيد ، اخر 5 دقائق، الثقب والسلحفاء، سكارف، انتقال جذري، انديلا، باص الحروب، دير الهوا، خطة، المنكسرات، عنوان الصمود، رصاصة، الشيخ نعناع.

تعلن نتائج مسابقة السيناريو ومن يتوج بجائزة غصن الزيتون الذهبي يوم ختام المهرجان 6 ديسمبر 2022،والذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من مدينة غزة.