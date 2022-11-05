أول تعليق من الفنان محمد عز على طرده عامل نظافة كشري التحرير من لوكيشن التصوير (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفى الفنان محمد عز طرده لعامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير من موقع تصوير فيلم "التاروت".

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "هو ممثل؟، عشان يكون موجود في اللوكيشن، أو يشارك في الفيلم، الكلام ده محصلش".

يذكر أن محمد عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير كشف في تصريحات صحفية، أن الفنان محمد عز قام بطرده من لوكيشن تصوير فيلم "التاروت"، إذ كان من المقرر أن يشارك في الفيلم.

فيلم "التاروت" يشارك في بطولته، سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.