حسن شاكوش يشارك في حفل كأس العالم قطر 2022 والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش مشاركته بحفل غنائي ضمن الفاعليات الفنية ببطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وشارك حسن شاكوش بوستر ترويجي كتب عليه: "حسن شاكوش، 12/12/2022، لايف مسرح، كأس العالم 2022 قطر"، وعلق: "انتظروني في كأس العالم 2022"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "انت هتغني في كافيه وتقولي كأس العالم؟"، وعلق آخر: "بهوايا فرنسا قاعدة معايا، ألمانيا ليا مراية".

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش، طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

يذكر أن، حسن شاكوش، كان قد قرر تأجيل طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" تنفيذا لحالة الحداد العام على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.