ميار الببلاوي :"لولا الانتحار حرام كنت قتلت نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ميار الببلاوي رسالة لمنتقديها، بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامية مروة صبري.

ونشرت الببلاوي منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب فيه :" أنا مش هدافع عن نفسي ومش هقول إني صح بس ربنا شاهد إني بتكلم بعفوية ومبعرفش اتخابث ولا قصدي إي اساءة لأي حد من زملائي اللي بحبهم وبقدرهم، وبعتز بأي عمل شاركتهم فيه طوال السنين اللي فاتت وأنا لا عاوزه أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد ولا يشرفني، ونفسي انسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد ٢٥سنه بينبشوا في الماضي".

وأضافت :" في فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة اشمعنى ميار اللي لازم تترجم وتتبهدل وكل اللي عاوز يعمل شو يبقى عليا، أنا برفض كل يوم مقابلات في برامج لكن مروة صبري أخت زميلتي عبير، وبحبهم هما الأثنين غير كده أنا حرمت أى مقابلة غير لما أعرف طبيعة الأسئلة."

واستكملت:" وهركز في كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيورز يرحموني من العناوين اللي ملهاش علاقه بالكلام اللي جوه الفيديو وبالنسبة للتريند اللي أنا عاوزه اركبه حد الله إني أركب التريند بشتيمه الناس ليا، وعلشان أكدلكم أنا محوله موبايلي ومبردش على اي صحفي".

وتابعت :" أنا نفسيتي تعبت وجالي اكتئاب وابني مضايق جدا وأختي كده كفايه وبالنسبة لاني بعمل كده علشان أنا اتنسيت وعندي حب للظهور قولوا اللي يعجبكم، أنا ناجحة في برنامجي ولله الحمد وراضية بيه ولو جالي شغل فدا رزق أشكر عليه ربنا مجاليش مش هلجاء للطرق الرخيصة دي علشان اشتغل وبالنسبة للميكب والرموش والاظافر حاضر هشلهم علشان ابقى كده واجهة للحجاب دا كل اللي عندي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

وعلقت ميار على منشورها قائلة :" كفايه استحلفكم بالله كفايه لولا إن الانتحار حرام استغفر الله العظيم كنت قتلت نفسي عمري ماحسيت كمية الظلم دي إلا اليومين دول والله ربي شاهد على الافترا الناس اتهمتني بيه لمجرد إني قلت الحق أو حبيت أدافع عن نفسي، تبريراتكم غير مقبولة عندي ومش صح وافتراء أرحموني يرحمكم ربنا طب اهج واسيب بلدي وأتغرب أنا وأبني أعمل ايه يا خلق".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي كشفت عن تفاصيل خلافها مع الفنانة نشوى مصطفى مشيرة إلى أنها كانت من أقرب صديقاتها في الوسط الفني.

وقالت "الببلاوي" خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم"، :"كانت صاحبة عمري وكنا بدأين مع بعض، واشتغلت معاها كتير وكنت بعتبرها صاحبة عمري، لدرجة أنها كانت وراء قرار اتخاذي الحجاب، خلتني اتحجب وهى كملت في الوسط الفني".

وأضافت : "خطيبي اللي هو وائل أبو ابني حاليا كان عايزني اسيب الوسط الفني وكل شوية يعملي مشاكل وحتى أنا كمان كنت بفكر أتحجب..فكلمتها حكتلها ونصحتني وقتها بمنتهى الشفافية والأمانة إني أتجوز وأعمل بيت وقالتلي وإيه يعني احنا ناس لو اختفينا مش هيتحس بينا والموضوع أصلا مش بيستمر وكام سنة والجمهور مش هيعرفنا ولا هيتعامل معانا، اللي باقي البيت والعيال، حتى أنا روحت قعدت أفكر في كلامها وخدت قرار الجواز والحجاب، فأنا طول عمري بقدرها أنها نصحتني بحاجة زي كده، وهي على فكرة نشوى مصطفى".

وتابعت:"بس لما حصل موقف بينا أنا جالي ذهول، متخيلتش أن الشخصية الخدومة واللي صاحبة صاحبها زي نشوى تعمل معايا كده، هى قلبت عليا والدنيا اتقلبت وابتدوا الإخوان واللجان الالكترونية يستلموا الموضوع، لما اتكلمت أيام الكورونا عن دينا الراقصة لما قالت ان احنا بنضحي بنفسنا عشان ننزل نصور ونسعدكم في رمضان".

وأكملت: "فأنا كان في دماغي وقتها لا أنتي متنزليش ومتعرضيش نفسك للخطر، رمضان هيجي سواء أنتي عملتي عمل درامي أو لا، لكن مش مشكلة لو رمضان جيه من غير مسلسلات، وهو شهر عبادة وطاعة مش مشكلة اتفرجنا على مسلسلات أو لا، "إيه الغلط في اللي أنا قولته، هو دا وجهة نظري".

وأردفت :"أنا كلمت نشوى بعدها وصفينا الموضوع وهي قالتلي أنا مش قصدي".

يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.