ندى موسى تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ندى موسى لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت ندى صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ندى في الصور بملابس شفافة، وعلقت :"الزهرة لا تفكر في التنافس مع الزهرة المجاورة لها، تزهر فقط".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور" جميلة، قمر، نجمة"

يذكر أن ندى موسى شاركت رمضان 2022، في مسلسل "المشوار"، وشارك الفنان محمد رمضان البطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندى موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين.