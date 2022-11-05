"ليه بتدوري على اللي مبيحبوكيش"؟.. غادة عبد الرازق توجه رسالة لهيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على التنمر الذي واجهته الفنانة هيفاء وهبي أثناء إحيائها حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض، وذلك أثناء استضافتها في "etبالعربي".

وقالت الفنانة غادة عبد الرازق: "أنا شايفة النجمة أصلا متركزش في الكلام ده، بس الحل سهل جدا، في مثل بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، خليكي في شغلك ونجوميتك، خليكي في اللي بيحبوكي، ليه بتدوري على اللي مبيحبوكيش".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أحيت حفلا غنائيا الجمعة،28 أكتوبر ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟".