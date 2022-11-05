جنات تنشر صورا من حفلها بالإسكندرية وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة جنات جمهورها ومتابعيها صورا من حفلها الغنائي بدار الأوبر في الإسكندرية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة جنات: "لا يمكنني الاكتفاء من جمال هذه الليلة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "جميلة جدا"، وعلق آخر: "جنات القمر".

يذكر أن الفنانة جنات أعربت عن سعادتها بعد إحياء حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، الإثنين الماضي، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي أقيم على مسرح النافورة.

واستقبلت جنات باقة من الورود من الجمهور، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، موجهة الشكر للقائمين عليه، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.