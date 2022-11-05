أول رد من والد حسام حبيب على تصريحات عودة شيرين لنجله :"علشان التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب إنه لم يدلى بتصريحات مؤخرا، مشيرًا إلى أن كل هذه الضجة من أجل التريند، بعد انتشار تصريح :"شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس"وأنباء عن تصريحه بنية شيرين بالعودة لنجله.

وكتب حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"الناس اللي بتكتب على لساني تصريحات تتقي الله، واللغة اللي بيكتبوا بيها لغة رخصية واحنا لا نعرف أكس ولا مكس وأنا ماليش أي تصريحات مع أحد وكله فبركة وكذب عشان التريند".

وتداول عدد من رواد ماقع التواصل الاجتماعي منشورا، خلال الساعات الماضية الأخيرة منسوب لحسين حبيب،:"شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس".

هذا بجانب تصرحات منسوبة له بأن شيرين اخبرت طبيبها بنية العودة لنجله.

يذكر أن قال الإعلامي عمرو أديب، إن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى الخميس الماضي 3 نوفمبر الجاري، وأجرى معها اليوم اتصالا هاتفيا، مضيفا: "صوتها كان قويًا جيدًا، مضيفا: "صوتها جيد وطول الحوار اللي بينا كانت شيرين اللي أعرفها هادية وجميلة وبتضحك وتنكت".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لما سألتها إنتي عاملة إيه وقولتلها كفارة، ردت عليا وقالت كفارة بجد، عايزاك تطمن الناس عليا، وتشكر كل اللي سأل عليا، وقريب هرجع أحسن من الأول".