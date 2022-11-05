مع هيفاء وهبي يا صيع.. محمد ثروت ينشر صورا من كواليس فيلم "رمسيس باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد ثروت صورًا تجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس تصوير فيلم "رمسيس باريس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق ثروت على الصور قائلًا: "كالوسة من كواليس فيلم رمسيس باريس، مع قمر الوطن العربي هيفاء وهبي يا صيع".

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

ويعرض لهيفاء وهبي حالياً في السينمات فيلم "أشباح أوروبا" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.