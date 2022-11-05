ماجدة الرومي تزور البابا تواضروس الثاني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الذكرى العاشرة للقرعة الهيكلية لاختيار قداسته لمنصب الباباوية خليفة مار مرقس كاروز الديار المصرية.

ونشر الأب بطرس دانيال صورًا تجمعه بالفنانة ماجدة الرومي والبابا تواضروس، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق دانيال على الصور قائلًا: "الفنانة ماجدة الرومي في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني، قامت الفنانة ماجدة الرومي بزيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضر هذا اللقاء القمص كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسته واثنان من سكرتارية البابا. وكانت مناسبة سعيدة جدا لأنها الذكرى العاشرة للقرعة الهيكلية لاختيار قداسته لمنصب الباباوية خليفة مار مرقس كاروز الديار المصرية".

وأضاف بطرس دانيال: "تناول اللقاء دور الفن الهادف في خدمة المجتمع العربي والدولي، وأشاد قداسة البابا تواضروس بالعلاقة الوطيدة بين مصر ولبنان، واهتمام الكنيسة المصرية بما يحدث في هذا البلد الشقيق وتقديم الصلاة للشعب اللبناني من أجل أن يحلّ السلام في لبنان والشرق الأوسط والعالم أجمع. كما عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن عشقها وحبّها لمصر وشعبها الأصيل والذي يتحلّى بروح الضيافة والكرم".

وتابع: "وفي ختام اللقاء قام قداسة البابا بإهداء الفنانة كتاباً عن زيارة العائلة المقدسة لمصر، متمنياً للجميع رسالة مثمرة في المجتمع".

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي أحيت حفلًا غنائيًا في السعودية.

وشاركت الفنانة ماجدة الرومي للمرة الأولى بإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم جدة، بالسعودية، يوم 16 يونيو 2022.