شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل: فكرت فى الاعتذار عن "شفيقة المصرية" بسبب صعوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أكمل في مسرحية "شفيقة المصرية" التي ستعرض خلال الفترة المقبلة علي مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنان عادل عبده، وقال أكمل خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365: مسرحية شفيقة المصرية هي أول تجربة مسرحية لي، ومشاركتي في العرض الهدف منها أن أتعلم، خاصة أن المسرحية يشارك فيها عمالقة كبار مثل الفنانة علا رامي والفنان محسن صبري، وأقدم مجموعة من في العرض كلها موشحات، فالتجربة بالنسبة لي جديدة وغنيه.

وتابع: وجدت عالم المسرح يستحق التقدير، في ظل مانعيش هذه الأيام أحببت أن أرتوي بالفن عن طريق المسرح، وأقدم في المسرحية دور خواجة فرنسي هو المسئول عن عمل شفيقة وتسويقه، وقد ألتحقت بورشة تمثيل ولكن وجدت أن أرض الواقع مختلفة تماما فكل خطوة في المسرح محسوبة، وفكرت كثيرًا في الإعتذار ولكن أخذت الموضوع بشكل تحدي وساعدني المخرج محمد صابر علي تحضير الدور.

وعن سبب اختفائه لفترة كبيرة قال: كنت قد وقعت علي عقد احتكار لمدة خمس سنوات، لم أعمل خلالهم وبعدها قدمت ألبوم سايب علامة وكان من إنتاجي، فقد قررت أن أنتج لنفسي لذلك خطواتي بطيئة، وأطرح لي خلال الفترة الماضية أغنيتين وهم قولتيلي وثبات إنفعالي وأنا راضي عنهم وفي انتظار باقي الألبوم.

مسرحية "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر، وبطولة كل من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل.