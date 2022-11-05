شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو فى أحدث ظهور بعد أخبار حضوره COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل ليوناردو دي كابريو للمرة الأولى منذ أخبار صحيفة الإندبندنت البريطانية التى أكدت أن الممثل والناشط البيئى سيحضر مؤتمر المناخ فى مصر، بعد أن حضر COP26 فى مدينة جلاسكو باسكتلندا العام الماضى، ونشر موقع الديلي ميل مؤخرًا عدة صور للممثل الحائز على جائزة أوسكار وحيدة في مسيرته مع سجل ناصع بالأعمال القيمة الناجحة وهو يسير في شوارع لوس أنجلوس من أجل تناول وجبة الإفطار.



ليوناردو دى كابريو ليوناردو دى كابريو

ليوناردو دى كابريو ووفقًا لما ذكره تقرير الديلي ميل كان يتناول الإفطار وحيدًا، بعدما تسوق بمفرده على هامش الأخبار التي تؤكد ارتباطه بقصة حب جديدة مع عارضة الأزياء جيجى حديد.

ليوناردو دى كابريو خلال صورتين

من ناحية أخرى كان النجم ليوناردو دى كابريو عبر عن اهتمامه بالحفاظ على البيئة أكثر من مرة، ففي خطاب فوزه بأوسكار أفضل ممثل لعام 2017، قال: “نحن بحاجة إلى دعم القادة في جميع أنحاء العالم الذين لا يتحدثون باسم الملوثين الكبار، ولكنهم يتحدثون باسم الإنسانية، من أجل السكان الأصليين في العالم، من أجل مليارات ومليارات الأشخاص المحرومين الذين سيكونون الأكثر تضررًا من تغير المناخ هذا”.

هذا وقد عين تعيين ديكابريو سفيرًا للسلام في مجال تغير المناخ من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا قبل بدء فعاليات قمة المناخ لعام 2014، كما أنه دعم أكثر من 60 منظمة للحفاظ على البيئة مثل توسيع محميات وحيد القرن، واستعادة الأراضي الرطبة في البرازيل، وتحسين غابات الأراضي المنخفضة في المحيط الهادئ في الإكوادور، وغيرها.